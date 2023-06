Klub PiS przeciwko absolutorium dla marszałka Geblewicza

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko absolutorium dla marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza - zapowiedział w "Rozmowie pod krawatem" Rafał Niburski, przewodniczący klubu PiS w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Zdaniem przewodniczącego, marszałek źle zarządza województwem. Rafał Niburski komentował między innymi raport o stanie województwa. Znalazło się w nim między innymi podsumowanie inwestycji zrealizowanych w regionie przez władze województwa.



- Nie da się tego raportu analizować bez oderwania sytuacji, jaka jest w kraju i ośmioletnich rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale zacznę od końca. Powiedział pan o nowej siedzibie pogotowia. Jest to rzeczywiście sukces, ale to nie jest sukces tylko i wyłącznie pana marszałka. Na budowę nowej siedziby to przy ulicy Duńskiej, pieniądze pochodziły też ze środków rządowych. Na Twardowskiego też - mówi Niburski.



Głosowanie nad absolutorium odbędzie się w przyszłą środę.