Ustawa o rewitalizacji Odry. 4,5 miliarda na inwestycje w regionie

Osiem kilometrów sieci kanalizacyjnej, modernizacja oczyszczalni ścieków na prawobrzeżu Szczecina i prawie 5 km sieci w Koszalinie - to inwestycje w regionie, które zapisano w projekcie ustawy o rewitalizacji Odry.

Koszty zaplanowanych, niezbędnych inwestycji w dorzeczu Odry oszacowano na kwotę 4,5 mld zł. W wyniku realizacji tych inwestycji zostanie wybudowanych ok. 2 tysiące km sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanych zostanie ponad 230 km sieci w Polsce.Projekt ustawy trafił do Sejmu. O przyszłości rządowej propozycji zdecydują posłowie.Ustawa ma m.in. zapobiec kolejnej katastrofie na Odrze. Rok temu doszło do skażenia rzeki złotą algą.