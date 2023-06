To środki z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

1,3 mln złotych do podziału w Zachodniopomorskiem - to środki z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Starać się o nie mogą powiaty i gminy. To pieniądze na dofinansowanie publicznego transportu autobusowego. Wnioski składać można do 21 czerwca. To trzeci nabór w programie.