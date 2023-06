"To nie rewitalizacja, tylko pudrowanie owrzodzonego organizmu"[ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Robert Stankiewicz, zarzuca władzom miasta, niegospodarność przy rewitalizacji Parku Żeromskiego. Polityk zaprezentował dziś, własną wizję zagospodarowania miejskiego parku.

Według radnego, przez ostatnie sześć lat prowadzone przez miasto prace rewitalizacyjne były powierzchowne i wcale nie zmodernizowały parku.



- To nie jest rewitalizacja, tylko pudrowanie owrzodzonego organizmu, jakim jest to coś co mogłoby być parkiem. Ławeczka tu, ławeczka tam, to jest przykład zaniedbań i wyjątkowej niegospodarności miasta - podsumowuje Stankiewicz.



Również przechodnie przyznają, że park jest zaniedbany: - Widzę, że nie jest zadbany, przydałoby się choćby koszenie, widać, że nie jest w dobrym stanie.



Stankiewicz proponuje, aby na zewnętrznej osi ulic: Matejki, Malczewskiego i Parkowej, wzdłuż których przebiega szlak turystyczny był poprowadzony trakt spacerowy.



- Z dekoracyjną płytą chodnikową... Jeżeli tak by to wyglądało, to wreszcie i my moglibyśmy wejść do parku, też w normalnych butach. A sam park by zachęcał, a nie odstraszał - dodaje Stankiewicz.



Radny Stankiewicz postuluje, aby w parku powstała nowa rzeźba patrona - Stefana Żeromskiego i proponuje zmianę jego nazwy na "Park Zakwitającego Przedwiośnia".