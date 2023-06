Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na skrzyżowaniu A6 z drogą krajową nr 10 posadzi ponad setkę drzew.

O tym, że przebudowany węzeł przypomina pustynię, zwrócili nam uwagę Słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".



- Tyle się mówi o ochronie środowiska. Rosną tam hektary trawy, które podejrzewam zaraz będą wycięte. Reszta uschnie. A przecież można krzaczków nasadzić - mówi słuchacz.



Drzewa zostaną tam posadzone, ale to tzw. działania kompensacyjne - poinformował Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA.



W tym roku posadzonych ma być ok. 40 drzew, w przyszłym blisko setka. Będą to niewielkie sadzonki, głownie gatunków liściastych.