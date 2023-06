Cyberbezpieczeństwo na ZUT [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Wykłady z cyberbezpieczeństwa dla studentów ZUT. To w ramach podpisanej dziś umowy współpracy ZUT-u z firmą Eviden.

Dzięki niej studenci będą szkoleni z bezpieczeństwa w sieciach informatycznych, będą odbywać praktyki, a w przyszłości zdobędą kompetencje do pracy w tej branży.



Studenci pozyskają unikalną wiedzę z zakresu zapobiegania zagrożeniom w sieciach i systemach informatycznych - mówi dr hab. inż. Krzysztof Okarma, dziekan wydziału elektrycznego ZUT.



- Cyberbezpieczeństwo jest jednym z obszarów technologii IT, który rozwija się niezwykle dynamicznie i gdzie to zapotrzebowanie na pracowników z zasobem kompetencji jest niezwykle wysokie - tłumaczy Okarma.



Program realizowany jest z Fundacją IT powołaną, aby pomagać instytucjom w osiąganiu najbardziej ambitnych celów edukacyjnych.