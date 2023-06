Akcja ratunkowa w Świnoujściu. Wędkarz pod wodą [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu zakończyła się akcja ratunkowa - wyciąganie mężczyzny, który wpadł do kanału portowego.

60-latek był reanimowany przez dwa zespoły ratownictwa medycznego. Udało się mu przywrócić akcję serca. W ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Szczecinie.



Upadek do wody był prawdopodobnie nieszczęśliwym wypadkiem. Doszło do niego około godz. 14.30. Przyczyny zdarzenia bada miejscowa policja.



W akcję zaangażowane były dwa zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie. Mężczyznę udało się podjąć przy przeprawie promów Bielik.