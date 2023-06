Jak usprawnić współczesne rolnictwo? Konferencja w Dźwirzynie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Z okazji stulecia Doradztwa Rolniczego w Polsce, w Dźwirzynie trwa konferencja dedykowana właśnie doradcom z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Konferencję zorganizował Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolnictwa w Barzkowicach.



Na miejscu pojawili się doradcy pracujący we wszystkich powiatowych ośrodkach w regionie oraz przedstawiciele instytucji rolniczych z całego kraju.



Beata Wilk, zastępca dyrektora ośrodka w Barzkowicach mówi, że jedną z istotniejszych kwestii poruszanych podczas konferencji są innowacje w rolnictwie.



- To dzielenie się dobrymi praktykami, jak można inaczej, jak można sprawniej, jak można z innej perspektywy. Patrzymy na to rolnictwo w taki sposób, że możemy korzystać z doświadczeń innych, możemy to usprawniać w zakresie technologii, pracy i myślenia. To jest bardzo szeroka perspektywa - tłumaczy Wilk.



Konferencję zorganizowano pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.