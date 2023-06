Kolejni skazani w procesie "Krwawego Tulipana" [ZDJĘCIA]

Pięć osób zostało skazanych w głośnym procesie "Krwawego Tulipana" z Kołobrzegu. Poza głównym oskarżonym, wyroki usłyszało dziś czworo jego pomocników.

46-letni Mariusz G. usłyszał dziś wyrok dożywocia za zamordowanie trzech kobiet i przejęcie ich majątku. Razem z nim na ławie oskarżonych zasiadły jednak cztery inne osoby. To narzeczona mordercy Dorota Ł., jego kolega Sebastian T., a także Karolina S. i Łucja S.Pierwsze dwie osoby odpowiadały m.in. za tuszowanie zbrodni mordercy, a dwie kolejne za pomoc w przejmowaniu majątku ofiar. Wszyscy zostali skazani na karę więzienia od 18 miesięcy do 4 lat.Marcin Rżany, syn jednej z ofiar mówi, że wyroki dotyczące pomocników mordercy są zbyt niskie, a gdyby wcześniej poinformowali organy ścigania o wcześniejszych działaniach Mariusza G., być może udałoby się uratować jego matkę.- Nic nie zwróci życia trzem kobietom, trzem ofiarom. Moja mama mogła dzisiaj żyć. O to była walka, aby to uwidocznić - mówi syn ofiary.Marcin Breliński, pełnomocnik rodzin zamordowanych kobiet nie wyklucza apelacji w tej części wyroku: - Co do niektórych osób, których zachowania były oceniane, uważamy, że mogły być ocenione zbyt łagodnie...Mariusz G. to marynarz i przedsiębiorca z Kołobrzegu, który rozkochiwał w sobie kobiety, a następnie je mordował i przejmował ich majątek. Z uwagi na sposób działania został nazwany "Krwawym Tulipanem".