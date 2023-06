Niemiecka firma smrodzi, mieszkańcy Barlinka protestują [ZDJĘCIA]

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

Dla Urzędu Marszałkowskiego jesteśmy pieniaczami, którzy szukają poklasku i atakują niemiecką firmę - mówi Bernadeta Lewandowska, organizatorka protestu w Barlinku.

Dziś przez godzinę mieszkańcy Barlinka blokowali główne rondo w miasteczku. Protestowali przeciwko odlewni żeliwa HaCon, która od lat zatruwa im życie.



- Protestujemy, dlatego że smród jest tak uporczywy, że nie daje się żyć... - Należy z tym zrobić porządek i to krótko - mówią mieszkańcy.



- Protestujemy, bo od lat tu okrutne śmierdzi. Firma, która jest na obrzeżach miasta produkuje odlewy żeliwne. Wylewają do form furanowych, w momencie kiedy odlewy stygną jest potężny smród, który się unosi nad miastem, we wsiach... wszędzie - podkreśla Bernadeta Lewandowska, radna Rady Miejskiej Barlinka.



- Nie zdjęłam kiedyś aż prania z balkonu, na drugi dzień musiałam ponownie prać, ponieważ te opary tak wsiąknęły w moje pranie, że nie dało rady tego złożyć i schować do szafy - wspomina mieszkanka.



Podczas protestu mieszkańcy zebrali kilkaset podpisów pod petycją, którą zamierzają przekazać wojewodzie zachodniopomorskiemu. Twierdzą, że ani burmistrz Barlinka, ani marszałek województwa nie są zainteresowani ich problemem.