Walter to owczarek belgijski, który służy w stargardzkiej policji od dwóch lat. źródło: https://stargard.policja.gov.pl/zst/dzialania-policji/aktualno/55733,Walter-policyjny-pies-sluzbowy-odnalazl-skradzione-mienie-tuz-po-przestepstwie.html

Walter - policyjny pies pomógł odzyskać skradzione przedmioty.

Do włamania doszło w jednym z budynków w Stargardzie. Złodziej ukradł z niego elektronarzędzia. Na miejsce przyjechał czworonożny funkcjonariusz, podjął trop i doprowadził do miejsca, gdzie złodziej ukrył łup.



Znajdował się w opuszczony budynku, kilkaset metrów od miejsca zdarzenia. Trwa poszukiwanie sprawcy kradzieży.



