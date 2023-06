Bandyci z Kolumba już w areszcie

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Pobili i ukradli telefon i pieniądze, staną teraz przed sądem - to dwaj mężczyźni, którzy odpowiedzą za rozbój. Do zdarzenia doszło na ulicy Kolumba w Szczecinie.

Mężczyzna spożywał alkohol pod wiaduktem, gdy podeszli do niego podejrzani. Jeden uderzył go w głowę, po czym ukradli jego telefon i 1000 złotych.



Mężczyźni zostali zatrzymani, trafili do tymczasowego aresztu.



Jeden z podejrzanych nie był uprzednio karany sądownie, natomiast drugi z nich popełnił czyn w warunkach recydywy.



Jednemu z nich grozi do 12 lat więzienia, a drugiemu nawet 18.