Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

To również odpust w parafii szczecińskich chrystusowców. Uroczyste obchody odbędą się w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa przy placu Zwycięstwa, ale początek nastąpi u jezuitów.

Wszystko rozpocznie się nieszporami o godz. 17.30 w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli u jezuitów przy Pocztowej.









- Tam rozpoczynamy wieczorną modlitwą po czym udamy się tradycyjnym szlakiem do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa przy Bramie Portowej - zapowiada ks. Marcin Stefanik, chrystusowiec i duszpasterz akademicki.







A tam o godz. 19 uroczysta Msza Św. odpustowa.





- Przychodzimy z wieloma sprawami, z wieloma ranami do Pana Jezusa. Możemy w jego sercu dotknąć tego wszystkiego, co w nas jest trudne, co jest raniące i krwawiące, ale to może dać uleczenie, to może dać prawdziwy rozkwit. Zaczerpnijmy z tych łask, które wielu ze szczecinian tak naprawdę czerpie tutaj każdego dnia - dodał.







Po liturgii nastąpi Akt oddania kapłanów i zawierzenie miasta Szczecina i całej Archidiecezji Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.