Rektor PUM: pokazujemy, że jesteśmy jedną z najlepszych uczelni w kraju

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Bez inwestycji, uczelnia nie będzie się rozwijać i nie będzie przyciągać najlepszych kandydatów na lekarzy - mówił w "Rozmowie pod krawatem" prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Uczelnia rozpoczęła rekrutację na studia. Na PUM-ie studiuje ponad 5 tysięcy studentów - mówił prof. Machaliński.



- Żeby tę jakość kształcenia wciąż podnosić - ona jest bardzo wysoka już teraz, ale chcemy warunki do studiowania stworzyć takie naprawdę optymalne - to potrzebne są nowe inwestycje. One przez wiele lat na Pomorzu Zachodnim były naprawdę zahamowane. Od kilku lat mamy renesans, Szczecin został inaczej postrzegany, Pomorski Uniwersytet Medyczny również. Zresztą pokazujemy, że jesteśmy jedną z najlepszych uczelni w kraju - mówi Machaliński.



Najbardziej obleganym kierunkiem na PUM-ie jak zwykle jest lekarski, tam co roku o miejsce stara się ponad 20 kandydatów.



W tym roku jest też nowość dla studentów - to "Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore". PUM jest pierwszą uczelnią w Polsce, która stworzyła taki kierunek.