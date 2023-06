Caritas organizuje wakacje dla potrzebujących

Kolonie w Toruniu, parafialne wyjazdy wakacyjne i nie tylko. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej organizuje dofinansowanie do letniego wypoczynku dla najbardziej potrzebujących.

Zainteresowani mogą zgłaszać się bezpośrednio do siedziby Caritas lub przez stronę internetową.Rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ks. dr Krzysztof Łuszczek podkreśla, że Caritas stawia też na świetlice w mieście.- Jako Caritas archidiecezji chcemy, aby w tym czasie wakacyjnym został wzbogacony program działań świetlic w Szczecinie. Żeby to był nie tylko program profilaktyczny i zabawowy, ale także był poszerzony o np. warsztaty, zwiedzanie muzeów, a także o wyjazdy poza Szczecin - mówi Łuszczek.Siostra Izabela Jasińska ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej na co dzień pracuje w świetlicy Caritas przy parafii św. Rodziny w Szczecinie mówi, że w tym roku 90 dzieci z Polski i Ukrainy wyjedzie na kolonie do Torunia.- Najczęściej są to dzieci, które potrzebują tego odpoczynku, regeneracji, wypoczynku i żeby w jakiś sposób zintegrować się ze swoimi rówieśnikami - mówi Jasińska.O dofinansowanie do wakacji można starać się poprzez stronę caritas.szczecin.pl