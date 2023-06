Nowy ośrodek zdrowia psychicznego. "Pomagamy osobom cierpiącym z każdego powodu" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ośrodek Zdrowia Psychicznego Centrum SP ZOZ działa już w Szczecinie. Powstał w budynku przy al. Bohaterów Warszawy 75.

Jest to jedyny w regionie ośrodek działający w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - mówi dr Beata Karakiewicz.



- Chcemy pokazać ludziom, że mogą tu przyjść bez skierowania. Do lekarza psychiatry dla dorosłych są krótkie terminy, bo tylko taki kontrakt mamy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast dzieci, które są objęte sektorem pomocy społecznej, czyli dzieci z rodzin z pieczy zastępczej, to my bardzo chętnie byśmy udzielali pomocy dzieciom i młodzieży, ale nie mamy takiego kontraktu na chwilę obecną - mówi Karakiewicz.



Po pomoc może się zgłosić każdy z problemami psychicznymi - mówi psycholog i psychoterapeuta Anastazja Markowicz.



- Od problemów z komunikacją z którymś z członków rodziny, problemów z wychowaniem dzieci oraz problemami poważniejszymi, takimi jak depresja, stany lękowe, stres pourazowy. Staramy się pomóc osobie cierpiącej z każdego powodu - mówi Markowicz.



Po pomoc można udać się bez skierowania. Najbliższe terminy są już na poniedziałek przyszłego tygodnia.