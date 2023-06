Przepełnione Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. "Jesteśmy załamani"

Jeszcze nigdy nie mieliśmy tak dramatycznej sytuacji, jaką mamy teraz - mówią władze szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Od początku czerwca do placówki trafiło już 28 psów. Zbliżający się okres wakacyjny i liczne wyjazdy mają duży wpływ na wzrost statystyk przyjęć czworonogów w ostatnich tygodniach.



Powody są różne. Wiemy, że część z tych zwierząt to są po prostu porzucenia - mówi Ewa Mrugowska, kierownik schroniska.



- Jesteśmy załamani. Na dzisiaj mamy 60 boksów i 68 psów, jesteśmy zmuszeni je łączyć. Apeluję: nie porzucajcie swoich zwierząt na czas wakacji w schronisku, bo jest to niesamowita trauma. Dla nas jest to trudny czas, a jednocześnie przed wakacjami spada też liczba adopcji. Jest naprawdę dramatycznie - powiedziała Mrugowska.



Sprawdziliśmy, co robią szczecinianie ze swoimi zwierzakami na czas wakacji.



- Najlepiej zabrać ze sobą najlepiej. - To żadne problem. - Jeżdżę z nimi nad morze i w góry. Wszędzie. - Nie lecimy do Egiptu. To jednak jest odpowiedzialność, jak dziecko. Pies ważniejszy niż piramidy, jak najbardziej. - Nie, gdzie do schroniska, do hotelu dla zwierząt. - Tylko i wyłącznie zaufanej osobie - mówią właściciele zwierząt.



Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt mieści się przy ul. Zwierzęcy Zakątek w Szczecinie.