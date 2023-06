Radni PiS z regionu: dbamy o wszystkie samorządy [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dochody wszystkich samorządów wzrosły i to o kilkadziesiąt procent - uważają radni Prawa i Sprawiedliwości z naszego regionu.

Dla przykładu, samorząd województwa zachodniopomorskiego, zarządzany przez marszałka Olgierda Geblewicza z Platformy Obywatelskiej, dostał od rządu Prawa i Sprawiedliwości 160 milionów złotych.



Pieniądze przeznaczone były na inwestycje drogowe i pochodziły z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - przypomina Rafał Niburski, radny Prawa i Sprawiedliwości.



- Kiedy Platforma Obywatelska rządziła, ja takich pieniędzy nie widziałem dla samorządu województwa zachodniopomorskiego. Ponadto powiaty i gminy otrzymały również z tych funduszy i z wielu innych środki. Z czego pan marszałek powinien chyba się ucieszyć, że gminy i powiaty leżące w obszarze województwa, którym zarządza, rozwijają się i mają pieniądze na inwestycje - mówi Niburski.



Samorząd województwa, zarządzany przez Platformę Obywatelską, preferuje duże miasta i jest zapatrzony w to, co dzieje się w sąsiednich Landach - uważa Maciej Kopeć, wiceprzewodniczący sejmiku województwa z Prawa i Sprawiedliwości.



- Która z jednej strony jest forsowaniem przede wszystkim dużych samorządów Szczecina, to widać zresztą po inwestycjach, zwłaszcza tych w kulturze. To też widać po różnych innych działaniach, które jakby tak naprawdę mają tworzyć zaplecze turystyczne dla Berlina - mówi Kopeć.



Samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości przypomnieli, że samorządy dostały także ogromne wsparcie m.in. na wspieranie komunikacji autobusowej.