Główna droga w Dźwirzynie będzie w pełni przejezdna w sezonie

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Dźwirzynie trwa przebudowa głównej drogi prowadzącej przez nadmorską miejscowość. Kierowcy mogą być jednak spokojni - w sezonie letnim utrudnienia mają zniknąć.

Przebudowa dwukilometrowego odcinka ulicy Wyzwolenia rozpoczęła się w grudniu. Od tego czasu kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami, gdyż na poszczególnych odcinkach wymieniana była nawierzchnia. Stare, betonowe płyty, zastępuje równy asfalt, ale wielu kierowców obawiało się, jak będzie wyglądała organizacja ruchu w sezonie letnim. Wszystkie prace mają bowiem zakończyć się dopiero jesienią.



Dobre warunki pogodowe sprawiły, że wykonawca część prac zrealizował już przed wakacjami. Wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś mówi, że główna droga w kurorcie będzie w pełni przejezdna w sezonie.



- Cała ulica Wyzwolenia już będzie przejezdna całkowicie. Co nas bardzo mocno cieszy, bo nie ukrywam, że tego się bardzo mocno obawialiśmy. Wprowadzając tam ruch wahadłowy mielibyśmy do czynienia z wielokilometrowymi korkami, które na pewno nikogo by tutaj nie cieszyły - mówi Kuś.



Cała inwestycja warta jest 16 milionów złotych, a ponad 14 mln zł pochodzi z dofinansowania z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.