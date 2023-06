Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Międzynarodowe Regaty o Puchar Gryfa Pomorskiego rozpoczęte.

Od końca lat 50. XX wieku była to największa impreza żeglarska w Polsce. Pomysłodawcą regat był pierwszy prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Kazimierz Haska. Po kilku latach przerwy w 2022 roku impreza powróciła do żeglarskiego kalendarza Bałtyckich Regat.



Przed żeglarzami trudne zadanie, gdyż pokonać muszą 300 mil morskich - mówi prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Marcin Raubo. - Tym razem 19 jednostek po wodach terytorialnych czterech państw. Mamy Polskę, Niemcy, Szwecję, Danię. 300 mil, trzy doby ścigania się, na pewno impreza dla ambitnych żeglarzy.



Trasa Regat to : Świnoujście - Arkona - Falsterbo - Christianso - Świnoujście. Zakończenie 34. Międzynarodowych Regat po Puchar Gryfa Pomorskiego nastąpi 18 czerwca.