Świnoujście: Opiekunowie zabytków będą się ubiegać o odszkodowania

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Opiekunowie świnoujskich zabytków zapowiedzieli, że będą ubiegać się o odszkodowania.

W ich ocenie, ustawowe zamknięcie strefy wokół terminalu LNG spowodowało zablokowanie ruchu turystycznego w prawobrzeżnej części miasta.



W tej chwili, do fortu i latarni morskiej można jedynie dopłynąć i to komercyjnym rejsem. Turystów jest mniej. Piotr Piwowarczyk, opiekun zabytków przyznaje, że straty odczuwa.



- Jesteśmy tak naprawdę 5 minut przed prawdziwą katastrofą. Są dni, gdy do latarni morskiej dopływa, dociera 5-10-15 turystów. W analogicznym okresie tych turystów było 150-200-300 - powiedział Piwowarczyk.



Sytuacja, z jaką mają do czynienia świnoujścianie jest podobna do tej z Podlasia, gdzie zamknięto granice, ale wtedy ustawę wzbogacono o zapis dotyczący odszkodowań. O to stara się także prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz.



- Mając przykład wschodnich terenów, wystąpiłem do pana wojewody z prośbą, by podjął taką inicjatywę, aby skorygować zapisy ustawowe, dopisując kwestie odszkodowań - dodał Żmurkiewicz.



Działanie jest, ale w niewłaściwym kierunku, bo adresatami powinni być parlamentarzyści lub rząd. Jedyne, co wojewoda w tej sytuacji może uczynić, to treść listu przekierować. Oby z pozytywnym skutkiem.