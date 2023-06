"Ta krew ratuje życie". Honorowi dawcy odznaczeni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ponad 50. honorowych dawców krwi odebrało odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" podczas uroczystości w Operze na Zamku w Szczecinie.

Odznaki są przyznawane są przez ministra zdrowia, a w jego imieniu krwiodawców odznaczył przedstawiciel rządu w regionie, wojewoda Zbigniew Bogucki. Odznakę odebrał m.in. Maciej Paluch.



- Nigdy nie spotkałem osoby, której oddałem krew, komu pomogłem tak osobiście. Po to oddaję, żeby komuś pomóc uratować życie. - Katarzyna Piątek, jestem ze Szczecina. Krew oddaję od 2001 roku. Dajemy cząstkę siebie dla innych. Za nic, tak po prostu, żeby było lepiej, żeby byli zdrowsi, żeby mogli żyć.



- Gdyby nie ich wola, poświęcenie i zaangażowanie, to wiele osób dzisiaj nie byłoby wśród nas, bo ta krew ratuje życie - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Są to osoby, które oddały 20 litrów krwi lub więcej. To osoby wyjątkowo zasłużone dla zdrowia narodu - mówi Ewa Kłosińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.



Ponad 600 tysięcy osób w całej Polsce jest w rejestrze krwiodawców. Prawie 25 000 osób pochodzi z województwa zachodniopomorskiego.