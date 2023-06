Zmiany drogowe w Mirosławcu

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Od poniedziałku spore zmiany czekają kierowców, którzy pokonują drogę krajową numer 10. Chodzi o ulicę Wolności w Mirosławcu, gdzie rozpocznie się budowa nowego przejazdu kolejowego. Prace drogowe prowadzone przez PKP PLK oznaczają całkowite wstrzymanie ruchu drogowego w tej części miasta.

To też wymusi wprowadzenie wielokilometrowych objazdów - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Kierowcy jadąc od strony Szczecina, w Kaliszu Pomorskim, będą musieli zjechać na drogę wojewódzką nr 175, następnie dojechać do Drawska Pomorskiego i stamtąd drogą krajową nr 20 pojechać do Czaplinka a stamtąd drogą wojewódzką nr 163 do Wałcza.



Utrudnienia w tej części krajowej dziesiątki potrwają prawdopodobnie aż do 29 czerwca.