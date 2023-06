Salezjanki opuszczają Szczecin

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Po 36 latach siostry salezjanki odchodzą ze Szczecina. Pożegnają się na mszy świętej o 13.15 w kościele św. Jana Bosko przy ul. Witkiewicza. Potem odbędzie się parafialny festyn, a w nim atrakcje dla dzieci i dorosłych. Będzie m.in. licytacja piłki z podpisami piłkarzy Pogoni Szczecin.

Posługa sióstr w Szczecinie była wielkim pragnieniem budowniczego parafii ks. Lucjana Gierosa - mówi siostra Elżbieta Młynarczyk, salzejanka od pięciu lat pracująca w Szczecinie.



- Nasza działalność to przede wszystkim: katecheza wśród dzieci, wśród młodzieży, prowadzenie różnych grup na terenie parafii, współpraca z księżmi salezjanami w pełnym wymiarze w duszpasterstwie parafialnym. Były to więc schole, grupy gitarowe, teatralne, które siostry prowadziły, wolontariat - mówi siostra.



W ostatnich latach w Kościele wiele wspólnot doświadcza mniejszej liczby powołań. Jest mniej sióstr i mniej księży, a pracy wiele - dodaje siostra Elżbieta.



- Zachodzi taka potrzeba, że mniejsze placówki są zamykane, po to, żeby wspomóc działalność tych, przy których są dużo większe dzieła. Dlatego też, my trzy z naszej wspólnoty, wspomożemy nasze dzieła w innych domach - dodaje siostra.



Salezjanie i salezjanki zapraszają dziś o 13.15 do kościoła przy ul. Witkiewicza.