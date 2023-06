Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał mężczyzna, który zaatakował małżeństwo w Koszalinie.

Do zdarzenia doszło w czwartek, sprawca ugodził nożem 78-letnią kobietę i 82-letniego mężczyznę. Oboje trafili do szpitala.



22-latek został zatrzymany przez policjantów. Miał przy sobie nóż, był pod wpływem alkoholu i narkotyków.



Mężczyzna usłyszał już zarzuty, odpowie za usiłowanie zabójstwa, grozi za to nawet dożywocie.