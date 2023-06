Autobus zderzył się z trzema samochodami osobowymi, jest wielu rannych. Tak było w sobotę na trasie S11, a dokładniej nowym fragmencie na węźle drogowym Zegrze Pomorskie. To scenariusz ćwiczeń ratowniczych.

Na miejscu ćwiczyły policja, pogotowie i straż pożarna. Wszystko po to, by sprawdzić jak nowy węzeł sprawdzi się na wypadek dużego zagrożenia.



Nowa droga ekspresowa S11 oddana do użytku ma być oddanie do ruchu we wrześniu tego roku.



Będzie to dwujezdniowa droga o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach. Odcinek Zegrze Pomorskie-Kłanino rozpoczyna się za węzłem Zegrze Pomorskie. Powstaje także siedem wiaduktów oraz pięć przejść dla zwierząt, w tym przepusty dla płazów i małych zwierząt. Budowa trwa od połowie 2021 roku.