Sacrum Non Profanum [ZDJĘCIA]

19. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny - Sacrum Non Profanum przeszedł do historii. Blisko dwugodzinny koncert "Arcydzieł Muzyki Filmowej" w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec w Parku Kasprowicza w Szczecinie był dedykowany "Kobietom i dzieciom Ukrainy".

W tym niezwykłym wydarzeniu wzięła udział Orkiestra Symfoniczna Lwowskiej Filharmonii Narodowej wraz z Chórem Akademickim Profesora Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz soliści.



- 19. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny - Sacrum Non Profanum uważam za zamknięty a do tego bardzo udany - z radością powiedział po koncercie dyrektor festiwalu Bohdan Boguszewski.



W koncercie wystąpiła światowej sławy sopranistka koloraturowa Katarzyna Dondalska. - Uwielbiam tego typu rzeczy śpiewać, bardzo często śpiewa na koncertach muzykę filmową. Jest to dla mnie przepiękna rzecz i dla uważam, że dla publiczności coś wspaniałego.



Uwielbiam takie projekty, mówiła inna solistka, pianistka Mirosława Białas. - Ja zawsze lubię grać, to moja miłość życiowa. Z taką orkiestrą, muzykami to wielki zaszczyt.