Unikatowy dokument w szczecińskim antykwariacie

Schemat organizacyjny wojsk polskich w czasie wojny polsko bolszewickiej - sprzedany przez szczeciński antykwariat Wu-el. Dokument wyjątkowy oryginalny, egzemplarze numerowane. Po francusku takie schematy nosiły nazwę "Ordre de bataille" mówi antykwariusz Wojciech Lizak.

- Ściśle tajne, wydrukowane było to w ilości 48 egzemplarzy. Jeden, cudem ocalały, nieznany w zbiorach polskich, ani zagranicznych, czy bibliotece Piłsudskiego w Nowym Jorku - trafił do nas - mówi Lizak.



Dokument kupiła Centralna Biblioteka Wojskowa.



- Wystawiony za 15 tysięcy złotych został wylicytowany za 28 tysięcy złotych. Kupiła go, po bójce Centralna Biblioteka Wojskowa, cieszę się z tego, że nie poszło to w prywatne ręce kolekcjonera, bo być może znów na wieki zniknąłby to w jakiejś szufladzie - dodaje Lizak.



Schemat organizacyjny Wojska Polskiego odnaleziono na terenie Francji. Nie wiadomo jak się tam znalazł.