Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]/ARCHIWUM

Przez 8 lat znęcał się nad konkubina, teraz stanie przed sądem. Prokuratura zakończała śledztwo w tej sprawie i skierowała do sądu akt oskarżenia.

Wszystko działo się w Trzebiatowie. Mężczyzna pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, groził śmiercią, bił ją i wyzywał.



Sprawca został zatrzymany. Trafił do aresztu. Nie był dotychczas karany sądownie. Oskarżony nie przyznał się do winy.



Grozi mu do 5 lat więzienia.