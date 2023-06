Goście Kawiarenki Politycznej o przyjmowaniu uchodźców

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Burzliwa dyskusja w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin na temat referendum w sprawie uchodźców. Sejm przyjął w czwartek uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów.

Temat zainicjowali politycy PiSu. Prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział przeprowadzenie referendum.



Jesteśmy jednym z najbardziej tolerancyjnych narodów w Europie, mówił w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin Artur Szałabawka, poseł PiS. - Referendum i uchwała to jest znak dla Unii Europejskiej, żeby przestali się wygłupiać, nasz naród myśli w zupełnie inny sposób i jest tolerancyjny. Unia Europejska nie chce zauważyć tej kwestii, ostatniej pomocy, jakiej udzieliliśmy narodowi ukraińskiemu i udzielamy cały czas.



PiS za wszelką cenę chce wygrać wybory. Wykorzystuje temat uchodźców do działań politycznych, mówi Dariusz Wieczorek poseł Nowej Lewicy. - Chodzi o to, żeby to referendum odbyło się w dniu wyborów parlamentarnych, po to żeby na podstawie tego referendum robić jakieś tam działania polityczne i mam wielki apel do wszystkich państwa: po prostu nie dajmy się oszukać. Ta uchwała to pokazanie tej bezradności PiSu w Unii Europejskiej.



Polska - kraj, który przyjął najwięcej uchodźców, musi się martwić co zrobić z migrantami - mówi Marcin Bedka, Konfederacja. - Mogliśmy zastosować tę zasadę, co zrobili Czesi, czyli dostać zwolnienie z przyjmowania kogokolwiek, niezależnie od tego, czy Unia ma rację, czy nie, bo my swoją pracę wykonaliśmy najlepiej ze wszystkich krajów w Europie i pokazaliśmy, w jaki sposób można przyjąć uchodźców.



Za przyjęciem uchwały było 242 posłów, 5 przeciw, 34 się wstrzymało.