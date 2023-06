Referendum w sprawie imigrantów [ZDJĘCIA]

Referendum w sprawie przymusowej relokacji uchodźców jest potrzebne - mówili pytani przez nas szczecinianie. W rozmowie z reporterem Radia Szczecin zaznaczali jednocześnie, że są przeciwko narzucanymi przez Unię Europejską mechanizmom - z karą 22 tysięcy euro za nieprzyjętą osobę.

- Dlaczego? Nie wiem. To jest śmietnik? Spójrzcie, co się działo w Berlinie. Jest tam Niemiec jakiś? Turasi Arabii i wszystko. - Zależy od tego, kto przyjedzie. - Myślę, że w kraju już jest na tyle ciężko, że po prostu wystarczy nam dodatkowych osób w kraju, tak jeszcze, żeby ich utrzymywać. - Dla nich wszystko, mieszkania po tygodniu, po miesiącu mieszkania. Ludzie kochani. - I mają szansę na przeżycie i lepsze życie, to oczywiście pomagamy, jak tylko możemy. - Są kraje zagrożone wojną. Dzieci cierpią, kobiety cierpią, są gwałcone, mordowane - dlaczego nie. - U Nas wschód przyjeżdża, Ukraina, ja idę ulicą i nie słyszę polskiego języka. - I myślę, że referendum załatwi sprawę. Myślę, że dużo ludzi jest mojego zdania - mówili szczecinianie.W czwartek Sejm przyjął przygotowaną przez PiS uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji migrantów- "za" głosowało 242 posłów. Z kolei prezes partii rządzącej, Jarosław Kaczyński zapowiedział przeprowadzenie referendum w tej sprawie.