Chór Politechniki Morskiej obchodzi jubileusz 20-lecia

Dyrygentka Sylwia Fabiańczyk-Makuch. Fot. Chór Politechniki Morskiej

Ponad 100-osobowy zespół, kilkadziesiąt prestiżowych nagród na całym świecie, występy w ponad 15 krajach, wydanych kilka płyt, wspólne występy z wieloma znakomitymi artystami. W niedzielę wielki koncert z okazji jubileuszu Chóru Politechniki Morskiej na scenie szczecińskiej Filharmonii.

Zaczynali przy Wyższej Szkole Morskiej. Później była to Akademia Morska. Dziś uczelnia nosi nazwę Politechniki Morskiej, a założycielem i kierownikiem artystycznym oraz dyrygentem zespołu jest dr hab. Sylwia Fabiańczyk-Makuch.



- Takie początki bardzo, bardzo trudne w Klubie Pod Masztami. To moje pierwsze spotkanie, więc jak na tamten czas 20 lat temu i po co ten chór w tej szkole? - mówi Fabiańczyk-Makuch.



Chór powstał w 2003 roku. Obecnie jest ponad 100-osobową grupą.



- Jesteśmy podczas szalonych przygotowań do tego naszego jubileuszu do olbrzymiego koncertu podwójnego, Wspólne Brzmienia, kolejne już 10, też jubileuszowe z zespołem Voo Voo i tu też niesamowita ekscytacja - dodaje dyrygentka.



Koncert rozpocznie się o godzinie 18 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.