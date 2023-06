Wędrujące pudło znów na ulicach Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Stowarzyszenie "Oswajanie Miasta" proponuje najmłodszym niecodzienne miejsca do gier i zabaw plastycznych, a są to... parkingi.

Tam, gdzie zwykle kierowcy pozostawiają swoje samochody, dziś stanął mobilny plac zabaw dla młodych miłośników sztuki.



- Na ul. Śląskiej przy Cafe Mozaika po raz czwarty dzieci mogły wziąć bezpłatny udział w zajęciach animacyjno-plastycznych - mówi organizatorka Anna Biały: - Oswajamy miasto, bawimy się na parkingu i trochę patrzymy, jak taka przestrzeń mogłaby funkcjonować, gdyby nie tylko była wykorzystywana jako parking, ale po prostu jako przestrzeń do codziennego użytkowania przez mieszkańców.



- Będę lepiła liska z papieru i plasteliny. - Nasz Tymek na razie musi się rozkręcić. Chcemy go tym sposobem zachęcić do zajęć plastycznych - opowiadają uczestnicy.



Akcja jest testem nowego rozwiązania na mapie Szczecina. Jest to parklet, czyli niewielka przestrzeń do odpoczynku, powstała w wyniku przekształcenia miejsc parkingowych.