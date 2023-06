Turniej piłkarski dla dzieci z małych miejscowości w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Dziecięce drużyny piłkarskie z małych miejscowości i wsi przyjechały do Kołobrzegu, by wziąć udział w ogólnopolskim finale turnieju BASF Procam Cup. Zawody rozgrywane są pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Na stadionie im. Sebastiana Karpiniuka w Kołobrzegu mierzą się drużyny z całej Polski. Do rywalizacji przystąpiły łącznie 32 zespoły. Wszystkie reprezentują wsie i miejscowości liczące maksymalnie 25 tysięcy mieszkańców.



Artur Juszczyński, organizator turnieju mówi, że zawody zostały stworzone właśnie z myślą o dzieciach z małych ośrodków. - Nie mają w tych mniejszych miejscowościach też dostępu do takich turniejów, bo wiadomo jak jest teraz to skonstruowane, przez wielkie akademie, wielkie kluby, a dzieci z mniejszych miejscowości troszeczkę są na uboczu. Chcieliśmy to zmienić.



Jedną z drużyn biorących udział w zawodach jest Szkółka Piłkarska z Przecławia, jednak nie w naszym regionie, lecz z Podkarpacia. - 6 punktów, dwa mecze, oba wygrane. W pierwszym meczu 3:0, w drugim 3:2. Bardzo fajnie. Mieliśmy farta bo nie graliśmy najlepiej, ale nie było też najgorzej.



Wielki finał zaplanowano na godz. 15, a tuż po nim na scenie wystąpi Liber. Zwycięzcy turnieju w nagrodę pojadą natomiast na mecz reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi, 7 września na stadionie narodowym w Warszawie.