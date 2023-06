Zmiany drogowe w Mirosławcu

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Od poniedziałku spore zmiany czekają kierowców pokonujących drogę krajową numer 10. Chodzi o ulicę Wolności w Mirosławcu, po której przejazd - z powodu niezbędnych prac drogowych - zostanie całkowicie wstrzymany - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

- Na wjeździe do Mirosławca od strony Szczecina. Inwestycja kolejowa obejmuje rewitalizację linii kolejowej i wymaga to budowy przez PKP nowego przejazdu kolejowego, ponieważ linia w tym miejscu już od wielu, wielu lat nie funkcjonowała i też przejazd w tym miejscu był fizycznie zlikwidowany.



Na czas prowadzonych robót dla kierowców wyznaczono objazdy drogami wojewódzkimi przez Drawsko Pomorskie i Czaplinek. Utrudnienia w tej części krajowej dziesiątki potrwają prawdopodobnie aż do 29 czerwca.