Uprawa buraka cukrowego znów się opłaca

Poletko buraka cukrowego w Barzkowicach

To zielona wyspa w dobie rolniczych problemów. Po kilku trudnych latach znów opłacalna jest uprawa buraka cukrowego.

Rolnicy zapewniają, że szczególnie teraz, kiedy mają problem ze sprzedażą zbóż to właśnie ta roślina jest gwarancją zysku. Szczególnie, że otrzymują też część zysków ze sprzedaży samego cukru.



Coraz więcej gospodarstw wraca do uprawy buraka - zapewniał w audycji Na Szczecińskiej Ziemi Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Krzysztof Nykiel.



- Plantatorzy, którzy robią buraka cukrowego zaczęli na tej uprawie zarabiać. Sytuacja na rynku cukru jest dobra. Mówiąc krótko, jeżeli jest dobra cena cukru, to my mamy z tego powodu dopłaty. W ogóle mamy rekordowy rok, prawie 260 tysięcy hektarów buraków posianych, to jest około 30 tysięcy hektarów więcej niż w roku ubiegłym. Plantatorzy wracają do uprawy - mówi Nykiel.



