Trener Kinga: graliśmy do samego końca

Rozmowy Pod Krawatem, Arkadiusz Miłoszewski.

Na ten sukces wpłynął szereg czynników, m.in. odpowiedni skład, ciężka praca i nieco szczęścia. Miniony sezon i zdobycie mistrzowskiego tytułu w "Rozmowach pod Krawatem" podsumowywał trener Kinga Szczecin. Jak dodał szkoleniowiec koszykarzy, Arkadiusz Miłoszewski dużą rolę odegrała też ambicja i nie odpuszczanie gry do samego końca.

- Na początku było tak: wejdźmy do czwórki, to będzie sukces. Walczymy w półfinale. Czuję, że możemy zrobić coś więcej niż tylko tą czwórkę, czyli wejść do finału, zdobyć przynajmniej srebrny medal. Na każdym kroku zawodnikom to powtarzałem: nie czekajcie, róbcie to teraz. Będziecie mieć doświadczenie, będziecie wiedzieli, jak to się robi. Graliśmy do samego końca - mówi Miłoszewski.



Koszykarze Kinga wywalczyli złoty medal i tytuł mistrza Polski w ubiegły czwartek, po meczu ze Śląskiem Wrocław, który wygrali 92:72.