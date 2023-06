Polityk ze Szczecina pokieruje kampanią PiS [WIDEO, ZDJĘCIA]

Liczę że nasza kampania wyborcza będzie bardziej dynamiczna - tak komentuje zmianę na stanowisku szefa sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości poseł Leszek Dobrzyński. Nowym szefem sztabu został europoseł z naszego regionu, Joachim Brudziński.

- Polityk, doświadczony w kampaniach, polityk z odpowiednią wiedzą. Silna osobowość, potrafiąca realizować cele. Mam takie wrażenie, że osobowość, która znajdzie też odpowiedź odpowiednią na chamstwo, na ordynarność, agresję Platformy Obywatelskiej - mówi Dobrzyński.Mam nadzieję na bardziej zespołową kampanię wyborczą, dodaje poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Nasza kampania będzie oczywiście merytoryczna, bo mamy tyle osiągnięć, tyle rzeczy, którymi możemy się pochwalić, zwłaszcza tutaj na Pomorzu Zachodnim, że trudno je ominąć. Na pewno nie będziemy wdawać się w jakieś bijatyki z Donaldem Tuskiem, czego on najwyraźniej pragnie. Na pewno nie będziemy epatować ani wulgarnością, ani agresją, ale na pewno będzie to kampania energiczna, zdecydowana i zwycięska.Europoseł Joachim Brudziński został wybrany na szefa sztabu wyborczego przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.W piątek z funkcji szefa sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości zrezygnował europoseł Tomasz Poręba. "Po głębokim namyśle, kierując się dobrem obozu, złożyłem wczoraj na ręce prezesa Jarosława Kaczyńskiego dymisję z funkcji szefa sztabu PiS. Mimo że nie została przyjęta, pozostaje ona dla mnie decyzją ostateczną. Dziś na tym stanowisku potrzebny jest ktoś z nową emocją i energią. Za którym stanie się murem" - napisał na Twitterze Tomasz Poręba.Obecny europoseł Joachim Brudziński od 1991 roku był w Porozumieniu Centrum później tworzył Prawo i Sprawiedliwość w naszym regionie. Był Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do Europarlamentu wybrany z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.