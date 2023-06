Strażacy z OSP otrzymali pieniądze na nowy sprzęt [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kolejne wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie trafiło do Ochotniczych Straży Pożarnych. To środki przeznaczone głównie na zakup ubrań ochronnych i remonty remiz strażackich - mówi Tadeusz Cegielski z OSP w Niedźwiedziu.

- Na zakup ubrań specjalnych Raptor, na ubrania koszarowe, na pilarkę do cięcia materiałów wielowarstwowych. Dwa lata temu uzyskaliśmy również dofinansowanie z Małego Strażaka. Ten zakup dzisiejszy uzupełnił nam ubrania specjalne, bo mieliśmy w tamtym rozdaniu 6 sztuk i w tym 6 sztuk - mówi Cegielski.



Pomoc dla Ochotniczych Straży Pożarnych będzie utrzymana - zapewnił poseł PiS Leszek Dobrzyński.



- Trochę się przyzwyczajamy do tego wsparcia, też do tego, że przekazujemy nowe samochody, że przekazywane są pompy, pilarki, jest wsparcie finansowe, że jest program "Mały strażak", że jest program "Remiza". Warto pamiętać, że kiedyś tego nie było.



Przekazane dziś wsparcie dla strażaków z OSP wyniosło od 25 do 40 tysięcy złotych.