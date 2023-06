Do terminala w Świnoujściu płynie drugi gazowiec z floty Orlenu

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin]

"Grażyna Gęsicka". Do Polski dotrze pod koniec czerwca.

Gazowiec został załadowany w terminalu Freeport w Stanach Zjednoczonych. Statek dostarczy do Polski około 65 tys. ton gazu skroplonego.



Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że nowoczesna flota gazowców jest gwarantem zapewnienia stabilności transportu morskiego.



Gazowiec "Grażyna Gęsicka’" jest drugą jednostką we flocie Grupy Orlen. Pierwszy, o imieniu "Lech Kaczyński", pełni służbę od lutego tego roku. Do tej pory dostarczył on do Polski trzy ładunki LNG. Ostatni z nich dotarł do Świnoujścia ósmego czerwca.



W sumie flota Orlenu będzie liczyć osiem statków. Każdy może przetransportować ładunek LNG, który odpowiada ok. 105 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego w stanie lotnym.



Będą one wykorzystywane zarówno do obsługi kontraktów długoterminowych, jak i do przewożenia ładunków zakupionych na rynku spotowym.