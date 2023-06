Urtica wypływa na Tall Ships Races [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jacht Urtica, który będzie reprezentować szczecińskie Centrum Żeglarskie na tegorocznych regatach The Tall Ships Races wypłynął w poniedziałek z mariny w stronę Holandii.

W zeszłym roku udało nam się wygrać kilka nagród, w tym liczymy na powtórkę - mówi Jędrzej Owczarski, kapitan Urtici. - W zeszłym roku udało nam się zdobyć parę nagród portowych. W tym roku też na to liczymy, ale oczywiście też będziemy walczyć o trofea wyścigowe.



W załodze jachtu znajdują się zarówno zaprawieni w bojach żeglarze, jak i ci z krótszym stażem. Takie zawody dla nich to jest szansa na złapanie doświadczenia - mówi Owczarski. - Oprócz części wyścigowej jest część portowa, gdzie załoga może poznawać inne załogi z całego świata, integrować się i poznawać tę kulturę, szeroką kulturę żeglarską.



Urtica weźmie udział w dwóch etapach regat - pierwszy na trasie z holenderskiego Den Helder do Hartlepool we wschodniej Anglii, skąd drugi etap wypłynie do norweskiego portu Fredrikstad.