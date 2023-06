Tramwaj wykoleił się na Arkońskiej, są ranni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Tramwaj wypadł z szyn na pętli ulicy Arkońskiej, są ranne osoby - informuje szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Dwie poszkodowane kobiety trafiły na badania do szpitala, zamiast nr 3 jeździ autobusowa komunikacja zastępcza - godzinę temu jeden z pojazdów wypadł z szyn na przystanku Las Arkoński.



- Normalnie jechaliśmy, raptem tramwaj zjechał na bok. Nic nie czułam, żeby tam coś było przed nami, bo ja tu siedziałam z tyłu. Także nie, mam pojęcia. Nie wiem, jaki kierowca jest. Raptem tramwaj kołysał się, kołysał i bach! I to wszystko. I wszyscy prawie na podłodze byli. - Relacjonowała reporterowi Radia Szczecin kobieta, która była w tramwaju gdy ten wypadł z szyn.



Jak informuje rzeczniczka szczecińskiego pogotowia, dwie kobiety z urazami, jedna ze stłuczonym kolanem, druga ze stłuczonym biodrem - odwieziono je do szpitala na dalsze badania.



Na razie na całej trasie tramwajowej 3 kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. W tej chwili nie wiadomo, ile potrwa usunięcie pojazdu i przywrócenie ruchu tramwajów na tej linii.