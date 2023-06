Szczecińska straż pożarna ma nowego dowódcę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Symbolicznym odebraniem sztandaru starszy brygadier Jacek Dziurdz rozpoczął swoją służbę, jako komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Jak mówił: "przychodzę pełen zapału do pracy i chcę dalej rozwijać tę jednostkę".



- Z jednej strony jest to ogromny zaszczyt, a z drugiej szacunek i świadomość odpowiedzialności za zdrowie i życie podległych funkcjonariuszy, także mienie komendy. Dlatego z tego miejsca chciałbym Państwa zapewnić, że postawione przed nami zadania związane z bezpieczeństwem mieszkańców tego miasta, województwa, a także kraju, będą realizowane na najwyższym poziomie, tak jak miało to miejsce do tej pory - mówił Dziurdz.



Jacek Dziurdz był zastępcą komendanta powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim oraz komendantem jednostki w Łobzie.