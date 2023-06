Świnoujskie plaże będą strzeżone już w ten weekend [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Do wakacji zostało zaledwie kilka dni. 24. czerwca na obleganym już przez turystów świnoujskim kąpielisku na wyspie Uznam pojawią się ratownicy. Plaża strzeżona będzie funkcjonowała przez całe wakacje.

Kąpieliska już są pełne wypoczywających rodzin. - Podoba mi się morze i woda. Już się kąpałem. - Kąpał się z babcią pod opieką. Dziecko jest pilnowane, także nie ma problemu.



Udogodnień na świnoujskim kąpielisku nie brakuje, a wkrótce pojawią się na nim także ratownicy - mówi Karolina Samitowska, kierownik kąpieliska.



- Mamy już ekipę zebraną. Z roku na rok są to w większości ci sami ludzie, którzy pracują od wielu lat na naszym kąpielisku i dobrze je znają - mówi Samitowska.



Ratownicy na plaży to standard, którego nie może zabraknąć, ale warto zauważyć, że z roku na rok o nich trudniej - mówi Jarosław Włodarczyk, ratownik WOPR Świnoujście.



- Coraz mniej tych ludzi mamy, którzy chcą pracować na kąpieliskach. Przede wszystkim wynika to z tego, że zmieniły się przepisy dotyczące ratownictwa wodnego oraz tego, kto może robić kursy i w jakim wieku - mówi Włodarczyk.



Na świnoujskich plażach pojawi się 40. ratowników, którzy z wież zejdą 31 sierpnia.