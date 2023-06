Monitoring na kolejnych placach zabaw

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeskie place zabaw mają być bezpieczniejsze, wszystko dzięki kamerom monitoringu.

Trzy kołobrzeskie place zabaw zostaną wyposażone w system monitoringu. Koszt nowych kamer to 100 tysięcy złotych, a miasto pieniądze na ten cel pozyskało z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.



Dotychczas kamery doglądały bezpieczeństwa jedynie na dwóch miejskich placach zabaw, na placu Trzech Pokoleń oraz na osiedlu Ogrody.



Rzecznik kołobrzeskiego magistratu Michał Kujaczyński mówi, że kolejne lokalizacje zostaną włączone do miejskiego systemu monitoringu.



- Będą to place zabaw przy ulicach Dubois, Makuszyńskiego i Drzymały. Mamy nadzieję, że dzięki temu zmniejszy się liczba drobnych aktów wandalizmu i takich zachowań, które na placach zabaw miejsca mieć nie powinny - mówi Kujaczyński.



Miasto już ogłosiło przetarg na montaż kamer. Te powinny pojawić się na placach zabaw najpóźniej do końca roku.