Tunel pod Świną gotowy do otwarcia

Fot. Facebook / Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz Fot. Facebook / Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz

W poniedziałek Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu podpisał dokument pozwalający na użytkowanie podwodnej drogi. Oznacza to, że otwarcia tunelu spodziewać się możemy już niebawem.

Odbiór straży pożarnej był ostatnim niezbędnym dokumentem do tego, by o decyzję w sprawie użytkowania poprosić wojewódzki nadzór budowlany. Inwestycję pod względem bezpieczeństwa sprawdzało wiele służb, jednak testy pożarowe były najważniejsze i najbardziej czaso- i pracochłonne.



W poniedziałek st. kpt. Marek Wieczorek podpisał "stanowisko w sprawie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym", nie wnosząc uwag w sprawie pozwolenia na użytkowanie tunelu.



W dalszej kolejności dokument trafi do wojewódzkiego nadzoru budowlanego i na biurko wojewody.



To oznacza, że tunel pod Świną może być otwarty nie później, niż w ciągu dwóch tygodni. Nieoficjalnie mówi się, że będzie to piątek 23 czerwca.