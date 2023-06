Nie żyje Piotr Golema, były konsul generalny RP

Piotr Golema. Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin/Archiwum]

Piotr Golema urodził się w 1960 roku w Szczecinie. Uczył się w szkołach muzycznych I i II stopnia. Po ukończeniu studiów został zatrudniony jako wychowawca w jednym ze szczecińskich internatów.

Od 1991 przebywał na placówkach w Kolonii, Monachium, Berlinie i Hamburgu, gdzie zajmował stanowiska do spraw konsularnych. Od 2017 do 2019 był konsulem generalnym RP w Hamburgu. Do 2021 pełnił funkcję kierownika wydziału konsularnego Ambasady RP w Berlinie. Następnie pracował w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ.



Zostawił żonę i dwóch synów. Miał 62 lata.