Akademia Młodego Prawnika. II edycja zakończona [ZDJĘCIA]

Wzięli udział w symulowanych rozprawach i wcielili się w rolę sędziego, adwokata lub prokuratora, do tego zapoznali się z artykułami w Konstytucji i jakie mają prawa wyborcze.

Zakończyła się II edycja Akademia Młodego Prawnika zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwenci dostali pamiątkowe dyplomy ukończenia Akademii. Wielu z nich już wie jaki zawód prawniczy chcieliby wykonywać w przyszłości.



- Mogłabym być radcą prawnym... - Sędzią! Bo on wymierza sprawiedliwość. - Moja wiedza na temat prawa zwiększyła się. Dowiedziałam się, że nawet robiąc małe zakupy w sklepie - są one opodatkowane. - Najbardziej podobała mi się symulacja rozprawy sądowej, gdzie mogłam się wcielić w obrońcę, mogłam zobaczyć, jak to wygląda od podszewki. - Jest to nowa przygoda; zobaczenie jak to jest być prawnikiem - mówili.



- Celem projektu jest szerzenie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, który ma uświadamiać, że prawo towarzyszy każdej sferze naszego życia - mówi dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.



- Wierzymy, że znajomość praw i obowiązków nie tylko będzie ich budować jako dorastającą młodzież, ale przede wszystkim będzie ich kierunkować w stronę społeczeństwa obywatelskiego. Mam nadzieję, że dzięki Akademii Młodego Prawnika zdefiniowali swoją przyszłą drogę zawodową - wierzy dziekan Cała-Wacinkiewicz.



W Akademii Młodego Prawnika mogli wziąć udział uczniowie szkół podstawowych - klas IV-VIII oraz ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Kolejna edycja w marcu przyszłego roku.