Dofinansowanie wakacji - ponad 2 000 000 złotych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad dwa miliony złotych przekazał wojewoda zachodniopomorski różnym organizacjom na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci. We wtorek podpisano umowy.

W sumie wsparcie otrzyma 1400 dzieci.



- Cała kwota, która była przeznaczona na ten cel zostanie wykorzystana. W zeszłym roku nie mieliśmy tylu ofert, które by skonsumowały całą tę kwotę, natomiast w tym roku dziewięć podmiotów, które wyczerpały pulę środków i możliwe jest dofinansowanie maksymalnej liczby dzieci, a więc w tym wypadku prawie 1400 dzieci - powiedział wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Dobrzyński apelował do samorządów, aby korzystały z rządowych funduszy, gdyż zdarzają się przypadki niewykorzystania pieniędzy.



- Nie zawsze samorządy występują o te programy. Mówiąc krótko: pieniądze są, ale w części - bo różnie przy różnych programach bywa - pieniądze te wracają do Warszawy - zaznaczył poseł Dobrzyński.



Dzięki dotacji znacząco obniży się koszt letniego wypoczynku dzieci.



- W tym roku organizujemy wypoczynek letni nad morzem dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin naszej diecezji, czyli wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Będziemy tam organizować - poza wypoczynkiem letnim - też różne warsztaty z komunikacji, spotkania z dziennikarzami czy ratownikami WOPR - wylicza ksiądz Łukasz Bikun z Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.



Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zorganizuje letni wypoczynek dla 200 dzieci, 50 z nich skorzysta z dotacji.