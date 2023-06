Tunel w Świnoujściu. Za kilka dni otwarcie

Tunel pod Świną czeka na zielone światło. Od wjazdu pierwszego samochodu dzielą nas już dni. Ostatnie formalności potrwają nie dłużej, niż do przyszłego tygodnia, a samo otwarcie ma się odbyć w ostatnich dniach miesiąca.

Do otwarcia tunelu pod Świną dosłownie można odliczać dni. Wczoraj podpis zyskał odbiór straży pożarnej stwierdzający zgodność projektu z wykonaniem. Był to ostatni niezbędny dokument do tego, by o decyzję w sprawie użytkowania poprosić wojewódzki nadzór budowlany.- Do ostatniego momentu; aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie będziemy musieli zmagać się z jakimś wyzwaniem. Kiedyś były to wyzwania projektowe, później wyzwania inżynierskie, techniczne, a tej chwili są to wyzwania administracyjne. Które są trudniejsze? Nie wiem. To nie sztuka: wybudować, sztuka to uruchomić, przebrnąć przez procedurę administracyjną - mówi Piotr Flisiak, dyrektor kontraktu firmy PORR SA.Teraz dokument trafi do wojewódzkiego nadzoru budowlanego, a dalej - na biurko wojewody. Inwestycja ma być oddana do użytkowania z końcem miesiąca.